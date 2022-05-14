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Günlerdir kayıptı cesedi varilde bulundu! Katili şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Günlerdir kayıptı cesedi varilde bulundu! Katili şoke etti

TUZLA’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

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Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Kahraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, öldürülen Kahraman'ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu.

“Cinayeti kızımın namusunu korumak için işledim”
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Kayınpederin verdiği ifadede kızının namusu için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim” cevabını verdi.

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