Az kaldı demiştim! Geççek'ten sonra Tarkan'dan heyecanlandıran paylaşım geldi

Megastar Tarkan Instagram hikâyesinde yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.

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Milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, son yaptığı "Geççek" isimli şarkısıyla büyük bir heyecan uyandırmış ve hatta Tarkan yaptığı o şarkıyla siyasetin de tam göbeğine düşmüştü. Milyonlarca kez dinlenen, beğeni ve yorum alan "Geççek"in ardından Tarkan'dan sevenlerini heyecanlandıracak yeni bir paylaşım geldi.

Megastar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Barcelona'ya gezmeye değil Ozan'la çalışmaya geldim aslında. Yaza az kaldı demiştim" dedi ve sözlerinin sonuna göz kırpma emojisi koydu. Tarkan'ın bu paylaşımı yaz mevsimine kısa süre kala yeni şarkının yolda olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.