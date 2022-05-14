Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti

Bulgar turistler ülkelerinde bulamadıkları ilaçlar için Tekirdağ'a akın etti. Hafta sonu Bulgar akınıyla Tekirdağ'daki eczanelerde zaman zaman kuyruklar oluştu.

Abone ol

Bulgar turistlerin rotasını Edirne'den Tekirdağ'a çevirmesi için aylar öncesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, ülkelerinde bulamadıkları ilaçları Tekirdağ'daki eczanelerde buluyor. Geçen haftadan itibaren Tekirdağ'daki eczanelerde yoğunluk oluşturan Bulgar turistler, bugün de şehir merkezindeki eczanelerde yoğunluk oluşturdu. Eczanelerde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturan turistler, ilaçlarını aldıktan sonra kentteki mağazalarda alışverişlerini yapacaklar.

Bulgar turistler ile birlikte Varna’dan Tekirdağ’a gelerek onlara rehberlik eden Şükrü Çetin, “Çoğu ilaçlar Bulgaristan’da olmadığı için onlara burada daha uygun geliyor. Bu yüzden çok talep var. Her çeşit ilaca talep gösteriyorlar. Bazı ilaçlar orada yok. Bazıları da çok pahalı olduğu için buradan alıyorlar. Tekirdağ’da eczanelere geliyorlar. Alışveriş merkezine gidecekler alışveriş için. Sahili gezecekler. Tekirdağ’ın güzel bir şehir olduğunu biliyorlar, daha önceden araştırma yapmışlar. Gıda olsun, tekstil olsun, mobilya olsun her çeşit ürünlere talep gösteriyorlar” dedi.

Turist kafilesine rehberlik eden Mehmet Zeki Gönenç ise, “Bulgaristan Varna’dan arkadaşlarımız var. Hepsi Bulgaristan’dan gelen Bulgar arkadaşlar. Ülkemizi, Tekirdağ’ı ziyaret ettiler. İlaç ihtiyaçları var onları bir eczaneye getirdik. Orada bulamadıkları ürünleri buradan tedarik edecekler. Biz de burada insani olarak yardımcı oluyoruz. Ben Tekirdağlıyım, Bulgaristan’a Varna’ya gittim. Oraları gördüm. İyi insanlar, hepsinden biz memnunuz. Şimdi onları burada misafir edeceğiz. İlaç dışında alışveriş merkezine gidecekler, genel ihtiyaçları var. Özel şeyleri varsa onları soramayız biz, genel ihtiyaç. Alışveriş yapacaklar. Çünkü Türkiye’deki, Tekirdağ’daki malları beğeniyorlar. Edirne’ye de geliyor bu insanlar. Tekirdağ’a da geldiler. Bugün burada onlarla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.