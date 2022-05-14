Erdoğan'ın NATO üyeliğine veto sinyali İki ülkenin dışişleri bakanı şokta! Telefona sarıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru hazırlığıyla ilgili veto sinyali vermesi bu ülkelerde yankı uyandırdı. Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları, Çavuşoğlu ile görüşmek istedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliği için başvuruda bulunmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç'in askeri ittifaka girmesine Türkiye'nin mesafeli durduğuna dair sinyal vermesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanı da Türkiyeli mevkidaşları ile görüşmek istediklerini söyledi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bu hafta sonu (14 - 15 Mayıs) Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Toplantıya NATO'ya üye olmaları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in de dışişleri bakanları katılacak.

T24'te yer habere göre İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "(Berlin'de) İsveç'in potansiyel NATO üyeliği başvurusunu konuşma fırsatımız olacak. Türkiye hükümeti bize direkt olarak böyle bir mesaj vermedi" dedi.

Başkent Helsinki'de cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, hafta sonu yapılacak toplantılar sırasında "konuyu masaya yatırmaya devam etmek için" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi umduklarını söyledi.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Oy birliği sağlanır ve resmi davetiye gönderilirse NATO ve başvuruyu yapan ülke arasında üyelik müzakereleri başlıyor.