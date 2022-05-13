Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 ülkenin NATO üyesi olmasına veto geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma adımını olumlu bulmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin terör örgütü misafirhanesi gibi olduğunu söyledi. ABD'nin YPG için yaptırım muafiyeti için de konuşan Erdoğan "Yanlış yapıyorsunuz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. NATO'ya adımlarını açıklayan Finlandiya ve İsveç'e tepki gösteren Erdoğan olumlu bakmadıklarını duyurdu.

Üyelik sürecine ilişkin, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar, bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Bugün rahmetirahman'a kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Taziye için inşallah bir ziyarete gideceğim.

NATO üyeliklerine olumlu bakmıyoruz

-(Finlandiya ve İsveç'in NATO katılımı) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi oldu.

-(ABD'den YPG'ye yaptırım muafiyeti) ABD'nin yanlışı kabullenmemiz mümkün değil. Son dönemlerde gelen yönetimler PKK terör örgütüne karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir söylemememize rağmen geri dönmemişlerdir. Bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın. PKK neyse YPG odur. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yaparız.

-İşte burada bakın, şu anda Pençe Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ve bu tabii havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Ve bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

NATO'da kararların oybirliğiyle alınması gerekiyor. Türkiye'nin veto etmesi halinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği riske girebilir.