Öğrenci affı ne demek 2022 öğrencilere af çıktı mı resmi son haber geldi

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı hakkında son haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı hakkında resmi açıklamayı yaptı. Peki öğrenci affı ne demek, ne zaman çıkacak? Kimler öğrenci affı kapsamına girecek?

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Öğrenci affı çıktı mı 2022 son haberi geldi. Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı haberini AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu duyurdu. Peki öğrenci affı ne demek, ne zaman çıkacak? Kimler öğrenci affı kapsamına girecek?

Öğrenci affının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Öğrenci affı ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ‘Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık’ dedi. 2018 yılında yapılan öğrenci affında şartlar başvuru tarihlerinde detaylı olarak açıklanmıştı.



Öğrenci affı ne zaman çıkacak: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi.

Öğrenci Affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Öğrenci affı nedir: Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. 2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.