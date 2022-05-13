Twitter'da Elon Musk depremi! Yöneticiler kovuldu işe alımlar durduruldu

Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirketin iki üst düzey yöneticisini işten çıkardı ve işe alımların durdurulduğunu açıkladı.

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Jack Dorsey'in Twitter CEO'luğunu bırakmasının ardından koltuğu devralan Parag Agrawal, şirketle ilgili birkaç değişikliği duyurdu. Agrawal, personele gönderdiği bir e-postada, tüketici ürünleri lideri Kayvon Beykpour ve gelir ürünü başkanı Bruce Falck'ın işten çıkarıldığını açıkladı.



Sosyal medya paltformu, şu anda birçok bölümdeki işe alımları durdurdu ve harcamaları kısıtladı. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformun daha fazla gelir elde etmesini istediğini söylemişti. Agrawal'ın bu değişiklikleri neden şimdi yaptığı veya Musk'ın satın alınmasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu tam olarak bilinmiyor.



1000 çalışanı işten çıkaracak

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarına seslenerek, “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az.” demiş ve iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyallerini vermişti. Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını söylemişti.