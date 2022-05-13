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Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

İngiltere'de terk edilmiş bir fabrikada hurda arayan ve keşif yapan 29 yaşındaki genç hayatının şokunu yaşadı.

Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

29 yaşındaki Darren Harris, 2020 yılında İngiltere'deki Wolverhampton bölgesinde bulunan terk edilmiş bir çelik fabrikasında kentsel keşif yapıp hurda topluyordu. 

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Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

Elektrik şebekesiyle karşılaştığının farkında olmayan Harris, elini fark etmeden bakır bir çubuğa koydu. 

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Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

Anında yüksek voltaja maruz kalan Harris bilincini kaybetti.

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Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu

Bir süre sonra kendine gelen genç adam tesadüfen yoldan geçen bir ambulansı durdurmayı başardı. 

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