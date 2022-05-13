Burnu kulakları yok oldu! Derisi sıyrıldı ateş topuna döndü: Mucize gibi olay son hali bakın nasıl oldu
İngiltere'de terk edilmiş bir fabrikada hurda arayan ve keşif yapan 29 yaşındaki genç hayatının şokunu yaşadı.
29 yaşındaki Darren Harris, 2020 yılında İngiltere'deki Wolverhampton bölgesinde bulunan terk edilmiş bir çelik fabrikasında kentsel keşif yapıp hurda topluyordu.
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Elektrik şebekesiyle karşılaştığının farkında olmayan Harris, elini fark etmeden bakır bir çubuğa koydu.
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Anında yüksek voltaja maruz kalan Harris bilincini kaybetti.
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Bir süre sonra kendine gelen genç adam tesadüfen yoldan geçen bir ambulansı durdurmayı başardı.
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