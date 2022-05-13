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Galatasaray'da isimler netleşti 8 oyuncu ayrılıyor! Arda Turan'dan flaş karar

Galatasaray'da isimler netleşti 8 oyuncu ayrılıyor! Arda Turan'dan flaş karar

Galatasaray'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Domenec Torrent'ten sonra takımdan ayrılacak isimler de netleşti. İki yıldızın takımdan ayrılmasından sonra kasada 6 milyon Euro'dan fazla para kalacak.Diğer yandan Arda Turan ise Galatasaray'daki geleceğine karar verdi.

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Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da, seçim öncesi yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Bu sezon yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan ve harcanan transfer ücretleriyle eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı camiada takımdan ayrılacak olan oyuncular belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.

8 oyuncuyla yollar ayrılacak
Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi için adı geçen Luis Campos, sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

Yola devam edilmeyecek isimler
Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek. 

Arda Turan futbolu bırakıyor
8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Kontratı sona erecek yabancılar
Feghouli: 3 milyon 850 bin euro
Babel: 2 milyon 850 bin euro
Pulgar: 750 bin euro
Pena: 360 bin euro

Sözleşmesi bitecek yerliler
Halil Dervişoğlu: 8 milyon 500 bin TL
Arda Turan: 8 milyon TL
Fatih Öztürk: 4 milyon TL
Semih Kaya: 4 milyon TL

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