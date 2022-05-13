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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen 3600, EYT ve zam açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen 3600, EYT ve zam açıklaması

Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve işçi ve emekliye enflasyon farkıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi ve Temmuz ayını işaret etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ve EYT açıklamasında "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde.' açıklamasını yaptı.

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