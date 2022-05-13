Sanayi üretimi Mart 2022'de düşüşe geçti

Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,5 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin martta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektöründe yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,9 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta, şubat ayına kıyasla yüzde 1,8 düştü.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağı öngörülmüştü.