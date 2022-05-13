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Ümit Özdağ ile Hilal Kaplan birbirine girdi! Hilal Kaplan'ın eski Fethullah Gülen twitleri

Ümit Özdağ ile Hilal Kaplan birbirine girdi! Hilal Kaplan'ın eski Fethullah Gülen twitleri

İSTANBUL CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski tarihli paylaşımları nedeniyle hapse girecek olması sosyal medyayı karıştırdı. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın aynı tarihlerde yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Bazı gazeteci ve siyasetçiler Hilal Kaplan hakkında da suç duyurusu yapacaklarını açıkladı. Zafer Partisi Ümit Özdağ ile Hilal Kaplan Twitter üzerinden kapıştı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 2012 ve 2013 yılında yaptığı paylaşımlar neniyle verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından ortalık karıştı. 8-10 yıllık tweetler nedeniyle insanlar hapse atılırsa AK Parti'de ve AK Partililer arasında dışarıda kimse kalmaz" tepkilerinin ardından Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eski paylaşımları gündeme geldi. Bazı isimler Hilal Kaplan hakkında suç duyurusu yapacaklarını açıkladı. Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Hilal Kaplan arasında eski defterler açıldı. 

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Canan Kaftancıoğlu'na destek paylaşımını alıntılayan Ümit Özdağ, "Hilal Kaplan'ı ve Nagehan Alçı'yı teröre övgü ve devlet görevlilerine hakaretten Canan Kaftancıoğlu ile aynı hapishaneye koymuyorsanız, adaletten bahsetmeyin! Adalet, aynı suça aynı ceza demektir. Kaplan ve Alçı'yı ödüllendir, Kaftancıoğlu'nu hapse at. Ak Parti adaleti..." yorumu yaptı.

Ümit Özdağ'a isim vermeden cevap veren Hilal Kaplan ise "CIA ajanları ile Washington’daki sözde Kürdistan panellerinde fink atan ümitsiz: Terör örgütü MLKP kurucusuna bin selam çakan & tweeti hâlâ duran terör sempatizanına sahip çıkmak için lafı kurnazca dolandırma. Muhatabım olamazsın." paylaşımı yaptı.

Siyaset Bilimci Burak Yıldırım: Canan Kaftancıoğlu’nun 9 yıl önceki paylaştığı tweetler için istenen hapis cezası onanmış ve Canan Kaftancıoğlu hapis yatacakmış. Bu ceza emsaldir ve bende ilk iş olarak; Bülent Arınç’ın, Melih Gökçek’in, Nagehan Alçı’nın ve Hilal Kaplan’ın geçmiş dönem tweetlerine dava açacağım.

Gazeteci Cengizhan Çelik: Canan Kaftancıoğlu emsal kararıyla @hilal_kaplan'a 'terör örgütü propagandası’ suçundan dava açmaya hazırlanıyorum hadi bakalım! Türk yargısı için ilkesel duruş günü!

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