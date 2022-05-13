Canan Karatay'dan patates uyarısı özellikle çocuklar için dikkat

KARATAY mutfağıyla beslenme tarzında ezberleri bozan Canan Karatay tüm dünyada sevilen patates kızartması ve ketçap ikilisindeki tehlikeye dikkat çekti.

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Prof. Canan Karatay sağlıklı yaşama dair önemli bilgiler veriyor. Canan Karatay'a göre patatesin en zararlı hali kızartması. Peki patates nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...

Prof. Canan Karatay aileleri çocukların patates kızartması alışkanlığı için uyardı:

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. " dedi. Karatay, ketçabın ise bağımlılık yaptığını söyledi. "Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kullandı.

Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti.

Prof. Karatay, Patatesin içerisindeki gluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.