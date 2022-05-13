Resmi Gazete'de Merkez Bankası ile ilgili yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği düzenlendi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40. maddesine eklenen bent ile, TCMB nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, bunlar üzerinde ihtiyati tedbir ve haciz konulamayacak.

TCMB'nin son verilerine göre toplam rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi. Bankanın rezervlerindeki swapların büyüklüğü 63,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.