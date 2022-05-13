Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'gezi' ültimatomu! 'Kendi görevlerine kilitlensin'

EKREM İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’un Karadeniz turunun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlık olarak yorumlanmasıyla ilgili "Belediye başkanlarımız kendi görevlerine kilitlensin" diyerek son noktayı koydu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hayalleriyle ilgili bir kez daha 'işine bak' yarısı yaptı. İmamoğlu’un Karadeniz turunun cumhurbaşkanı adaylığına hazırlık olarak yorumlanmasıyla ilgili Fikret Bila'ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım” dedi.

Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

“Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor”

-Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok.

- CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir.

- Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.