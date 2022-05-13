Canan Kaftancıoğlu'nu Halide Edip'le kıyasladı! Emniyet, resmi hesaptan Sabri Uzun'a 'ahlaksız' dedi

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının onanmasına Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de resmi hesabından Sabri Uzun'u ahlaksızlıkla suçladı.

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Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Yargıtay tarafından hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek paylaşımı ortalığı karıştırdı. Kaftancıoğlu'nu Halide Edip Adıvar'la kıyaslayan Uzun, "İşgalci İngilizler bile ona ceza vermemişti" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından Uzun'a 'ahlaksız' cevabı verdi.

İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi

Sabri Uzun paylaşımında "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadesini kullandı.

Böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez!

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un sözlerine resmi hesabından yanıt verdi. EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verildi.