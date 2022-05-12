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Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerinin itirafları kan dondurdu

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerinin itirafları kan dondurdu

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan bir Rus askeri kan donduran itiraflarda bulundu. Esir asker, Rus askerlerin savaşmamak için kendilerini yaraladıklarını ve bazılarının ise intihar ettiklerini iddia etti.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor. Rusya'nın savaşın ikinci aşamasının başladığını açıklaması ile çatışmalar ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Esir Rus askerden itiraflar
Rusya, askeri kayıplarını hala açıklamazken Ukrayna'dan dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Yakalanan Rus askeri Andrey Ushakov'un sözleri kamuoyu ile paylaşıldı. Ushakov, Rus askerlerin savaşmamak için kendilerini yaraladıklarını bazılarının ise intihar ettiklerini iddia etti. 20 yaşındaki Ushakov, ön cephede kendilerini vuran ve öldüren iki askeri tanıdığını söylerken, "Gitmek için tek seçenek bu. Bazı insanlar buna dayanamadı ve kendilerini vurdular" ifadelerini kullandı.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre kendilerini yaralayan askerler bu sayede tedavi amacı ile Rusya'ya dönmek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Güvenlik Servisi Ukrayna'daki Rus askerlerinin eve dönebilmek için kendilerini bacaklarından vurduğunu açıklamıştı. İddiasını elde edilen telefon konuşmalarına dayandıran Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizmişti.

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