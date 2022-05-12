Gri listedeki terörist CHP'li belediyelerin sağladığı yardımları anlattı

İtirafçı olan gri listedeki DHKP-C'li terörist K.K., eleman bulmakta sıkıntı çeken terör örgütüne Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ilçe belediyelerinin nasıl yardım sağladığını anlattı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca ikna edilip itirafçı olan gri listedeki DHKP-C'li terörist K.K., örgütün KHK'lılarla ilgili özel bir birim oluşturduğunu anlattı. İtirafçının beyanına göre terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili çalışma yapan ve kamuya geriye dönüş vaat eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ve İYİ Partinin ardından DHKP-C de KHK'lılarla ilgili birim kurdu. Örgüte katılımın azaldığı ve örgütlenme sorunu yaşandığı bilgisini veren K.K., DHKP-C'nin KHK'lılar ve ailelerini, "Sizin haklarınızı savunuyoruz" bahanesiyle örgüte çekmeye çalıştığını söyledi.

Yapının adı: KEC

245 DHKP-C'li teröristin adını vererek örgüt içinde büyük bir çözülme başlatan ve kendisinden sonra 10 teröristin daha itirafçı olmasını sağlayan K.K., ifadesinde şunları kaydetti:

"Örgüt içinde son süreçte ön plana çıkan yapı Kamu Emekçileri Cephesidir (KEC). Gençliğin eskisi gibi bir merkezi, binası olmadığı için örgütlenme koşulları çok kötü durumda. Örgüt ölüm oruçlarını ön plana çıkararak örgütlenmeye çalışıyor. Bu süreçte KHK'lıları ve ihraç edilen memurları KEC üzerinden organize ediyor. Muhalif kesimin susturulduğu öne sürülerek, ihraç edilenler ve ailelerinin örgüte yakınlaşması amaçlanıyor."

CHP'li belediyeden ramazan kolisi

CHP'li bazı belediyelerin de DHKP-C'ye bağlı yapılara destek verdiği ortaya çıktı. İtirafçı K.K., CHP'li ilçe belediyelerinin 2016 yılında örgüte nasıl destek verdiğini anlattı. "Şişli Belediyesine ait kamyonetle gençlik binasına 50-60 Ramazan kolisi gelmişti. Bu kolileri alt kata istifledik. Daha sonra örgütün maddi gelir ve malzeme temini için kullandığı İKOM adına belediyelerden yardım alınarak örgüte bağlı organlara dağıtıldığını öğrendim" diyen K.K., DEV-GENÇ'in 2016'daki yaz kampı için de İstanbul'daki CHP’li belediyelerden malzeme topladıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben K.S. ile birlikte Bakırköy, Sarıyer ve Şişli belediyelerini gezdim. Sarıyer Belediyesinden 6-7 koli meyve suyu ve büyük çadır aldım. Bu çadırları gençlik kampı için benden alıp götürdüler."

K.K., terör örgütü DHKP-C'nin Suriye'de binlerce insanı öldüren Beşşar Esed yönetimi ile görüştüğünü de ortaya çıkardı. DHKP-C'nin Suriye'de Şam Cephesi altında faaliyet yürüttüğünü anlatan K.K., Grup Yorum üyelerinden birinin ve örgüt yöneticilerinden bazılarının Suriye'de Esed'in dışişleri bakanı ile görüştüğünü ve iyi ağırlandıklarını itiraf etti.

(YENİ ŞAFAK)