AK Parti'den Canan Kaftancıoğlu ile ilgili ilk açıklama! Kendinize gelin! Yargı suçları değerlendirmeyecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından AK Parti'den ilk tepki geldi.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Yargı suçları değerlendirmeyecek miydi?" diye soran Turan, kararı eleştirenlere de "Kendinize gelin!" çağrısı yaptı.

İşte Bülent Turan'ın o açıklaması: "Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı,

- Devleti aşağılamak

- Cumhurbaşkanı'na hakaret

- Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?! Kendinize gelin!"