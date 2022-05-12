BIST 2.382
DOLAR 15,40
EURO 16,08
ALTIN 914,89
HABER /  EKONOMİ

Döviz mevduatları arttı dolara talep arttı net rezerv geriledi

Döviz mevduatları arttı dolara talep arttı net rezerv geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri 6 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının arttığını gösterdi. Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilerin Döviz taleplerinde artış izleniyor.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış artış 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatları 406 milyon dolar, gerçek kişilerin ise 1,3 milyar dolar yükseldi.

Yabancıların menkul kıymet istatistiklerine bakıldığında geçen hafta 76 milyon dolarlık tahvil, 244 milyon dolarlık hisse satışı izlendi.

Yabancı bankaların Türk bankaları ile TL swap pozisyonu tarihi dip seviyeyi gördü. Yabancıların TL aleyhine swap pozisyonları 3 milyar dolara çıktı.

Rezervlerde bozulma sürüyor
6 Mayıs haftasında TCMB rezervlerinde de bozulmanın devam ettiği izlendi. Brüt rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu emri! Herkes İstanbul'a doğru yola çıksın
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu emri! Herkes İstanbul'a doğru yola çıksın
Diyarbakır'da LPG ile mutfak tüpü dolumu! İstenen cezaya bakın EPDK'ya gönderildi
Diyarbakır'da LPG ile mutfak tüpü dolumu! İstenen cezaya bakın EPDK'ya gönderildi
Gökmen Çiçek kimdir aslen nereli kaç yaşında? Gökmen Çiçek eşi ve çocukları kimdir?
Gökmen Çiçek kimdir aslen nereli kaç yaşında? Gökmen Çiçek eşi ve çocukları kimdir?
İsrail askerlerinin kadın muhabiri öldürmesiyle ilgili İngiliz bakanın paylaşımı tepki çekti
İsrail askerlerinin kadın muhabiri öldürmesiyle ilgili İngiliz bakanın paylaşımı tepki çekti
11 yaşındaki Ayşe'den üzüntüye boğan haber! Bu halde bulundu
11 yaşındaki Ayşe'den üzüntüye boğan haber! Bu halde bulundu
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Karadeniz Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Karadeniz Avrasya'nın ticaret gölü olacak
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022 sonra hangi ay geliyor Diyanet
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2022 sonra hangi ay geliyor Diyanet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat!
Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...
Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...
Umre fiyatları 2022 Diyanet kişi başı ücreti kaç para?
Umre fiyatları 2022 Diyanet kişi başı ücreti kaç para?