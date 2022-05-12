Döviz mevduatları arttı dolara talep arttı net rezerv geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri 6 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının arttığını gösterdi. Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilerin Döviz taleplerinde artış izleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış artış 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu veri setinde gerçek kişilerin döviz mevduatları 406 milyon dolar, gerçek kişilerin ise 1,3 milyar dolar yükseldi.

Yabancıların menkul kıymet istatistiklerine bakıldığında geçen hafta 76 milyon dolarlık tahvil, 244 milyon dolarlık hisse satışı izlendi.

Yabancı bankaların Türk bankaları ile TL swap pozisyonu tarihi dip seviyeyi gördü. Yabancıların TL aleyhine swap pozisyonları 3 milyar dolara çıktı.

Rezervlerde bozulma sürüyor

6 Mayıs haftasında TCMB rezervlerinde de bozulmanın devam ettiği izlendi. Brüt rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan 15 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.