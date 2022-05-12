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Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...

Metal müziğin efsane ismi Trevor Strnad hayatını kaybetti! İntihar şüphesi...

Death metal müzik grubu Black Dahlia Murder grubunun solisti ve kurucu üyesi Trevor Strnad 41 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü müzisyen Trevor Strnad’ın hayatını kaybettiği haberi, grubu Black Dahlia Murder tarafından sosyal medya hesaplarından 11 Mayıs Çarşamba günü duyuruldu. Daily Mail’in haberine göre, Instagram ve Facebook’taki siyah bir fonla yapılan açıklama, “Trevor Scott Strnad’ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sevgili oğlum, erkek kardeş ve “iyi zamanların çobanı”, onunla tanışan herkes tarafından sevilirdi” diye başladı. Grubun hayatta kalan üyeleri, Strnad’ı “müzikle ilgili her şeyin yürüyen bir ansiklopedisi” olarak adlandırarak devam ettiler.

"Sizi eğlendirmek onun hayatıydı"
Açıklama, “O bir kucaklayıcı, bir yazar ve gerçekten dünyanın en büyük eğlence sanatçılarından biriydi. Şarkı sözleri, dünyaya hikayeler, büyüler, korku ve kapris sağladı. Sizi eğlendirmek onun hayatıydı” diye devam etti. Müzisyenin resmi ölüm nedeni belirtilmese de, sosyal medyada yapılan açıklamanın sonunda Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattı’nın telefon numarası yer alıyordu. 2001 yılında Amerika’da merhum müzisyen Strnad tarafından kurulan grubun adı, Los Angeles’taki en eski adli vakalardan birine dönüşen ve Black Dahlia olarak da bilinen 22 yaşındaki Elizabeth Short’un 1947 yılında öldürülmesinden geliyor.

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