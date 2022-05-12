CHP, yandaş anketçilere 650 milyon lira verdi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP tarafından kamuoyu araştırma şirketlerine 650 milyon lira dağıtıldığını iddia etti. Anket şirketleri üzerinden toplum mühendisliği yapıldığını anlatan Mustafa Şen, iddianın sahibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek olduğunu söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP tarafından kamuoyu araştırma şirketlerine 650 milyon lira dağıtıldığını söyledi. Sabah gazetesine konuşan Mustafa Şen, "Bu konuyu Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Mustafa Kemal Çiçek bey açtı ilk önce. Bu korkunç olayı ondan öğrendik. Tabii, sadece araştırma kuruluşlarına değil aynı zamanda bir kısım medya kuruluşlarına da o paradan verilmiş" dedi.

Avukat Çiçek'in, üç yılda 650 milyon TL'den bahsettiğini hatırlatan Mustafa Şen, "Ve bunun basın açıklamasıyla televizyon programlarıyla ve gazete röportajlarıyla anlatmaya çalıştı. Hatta ben de bir televizyon programında kendisine sormuş ve teyit almıştım. Sayın Çiçek'i mahkemeye vermekle tehdit etmişlerdi o zamanlar ve kendisi de bundan memnuniyet duyacağını söylemişti ama sonuç yok" ifadelerini kullandı. İşte Mustafa Şen'in açıklamasından satır başları...

Yandaşları bu paralarla fonlamışlar

- Bu yapılan araştırmalara ve yayınlara baktığımızda bu paraların ne için kullanıldığı apaçık ortada görünüyor. Kamuoyu araştırmaları için fonlanan bir kısım kuruluşların bu işi bilimsel maksatlarla ve etik sınırlar çerçevesinde yapmadıkları paranın kaynağından ve miktarından anlaşılmaktadır. Bir kere böyle bir araştırma bütçesi çok çok büyük bir bütçe. İkincisi Amerika'dan ve Avrupa'dan fonlanan ve kendilerine fondaş medya denilen bir kısım medya kuruluşlarının sadece oralardan değil aynı zamanda aynı maksatlar için işbirliği içinde içerden de fonlandığı anlaşılmaktadır.

Paranın kaynağı nedir?

- Doğrusu, bu paraları nereden harcadıklarını ben de merak ediyorum. Çünkü partilerin bu kadar paraları yoktur. Zira genel başkanlarını yalan söylediği için kaybettiği mahkemelerin ceza ödemelerini yapacak paraları olmadığını ve bunun için kendi aralarında para topladıklarını söylemişlerdi. Öyleyse, araştırma ve medya fonlamak için kullandıkları bu paralar nereden geliyor?

Anketlerin gerçekle alakası yok

- Bu şirketlerin belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmaması büyük bir sorundur. Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıklarını söyleyebilirim. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidara karşı yaptıkları gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını gösteriyor.