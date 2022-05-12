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Kampta cinsel taciz skandalı! Ünlü komedyen Andy Dick tutuklandı

Kampta cinsel taciz skandalı! Ünlü komedyen Andy Dick tutuklandı

56 yaşındaki Andy Dick cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Yetkililer, komedyenin çarşamba günü California, Orange County'deki bir kamp alanında cinsel taciz şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

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Orange County Şerif Departmanı, yetişkin erkek kurbanın bir cinsel saldırı hakkında yetkilileri aramasından sonra sabah 9 civarında O’Neill Bölge Parkı’nda ünlü ismin ağır cinsel istismar şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Hapishane kayıtlarına göre Dick çarşamba günü 25.000 dolarlık kefalet yerine gözaltında tutuluyor.

Dick’in menajeri konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken ünlü komedyenin bir avukatı olup olmadığı da belirtilmedi. Dick, 2018’de Batı Hollywood’da bir sürücüyü taciz etmekle suçlandı. Bu konudaki avukatı Daniel Kapelovitz, Dick’in suçsuz olduğunu ve davanın yargılanmak üzere hazırlandığını söyledi. Kapelovitz, çarşamba günkü olayda Dick’i temsil etmediğini ve onunla konuşmadığını belirtti.

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