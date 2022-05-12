BIST 2.393
DOLAR 15,39
EURO 16,15
ALTIN 914,37
HABER /  SPOR

Nuri Şahin, Galatasaray maçında vedaya hazırlanıyor

Nuri Şahin, Galatasaray maçında vedaya hazırlanıyor

Antalyaspor’un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor

Abone ol

Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Akdeniz Manşet Gazetesi'nde yer alan habere göre Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaşıkçı Elması değeri 2022 kaç para çalındı mı son haberi geldi
Kaşıkçı Elması değeri 2022 kaç para çalındı mı son haberi geldi
Olay sonrası 5 kez ameliyat oldu kocası serbest kalacak diye çok korkuyor
Olay sonrası 5 kez ameliyat oldu kocası serbest kalacak diye çok korkuyor
Kaşıkçı elması sahibi kimdir İstanbul Topkapı Sarayı'na gelişinin hikayesi
Kaşıkçı elması sahibi kimdir İstanbul Topkapı Sarayı'na gelişinin hikayesi
Mars'taki keşif helikopterinden kötü haber geldi
Mars'taki keşif helikopterinden kötü haber geldi
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, adaylık başvurusunu yaptı
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, adaylık başvurusunu yaptı
İngiltere'de fiyat artışları etkisini gösterdi
İngiltere'de fiyat artışları etkisini gösterdi
Rusya NATO kararına çıldırdı Kremlin'den tepki geldi Gerilim daha da tırmanacak!
Rusya NATO kararına çıldırdı Kremlin'den tepki geldi Gerilim daha da tırmanacak!
Hazine nisanda 43 milyar lira açık verdi
Hazine nisanda 43 milyar lira açık verdi
Zilkade ayı ne demek 2022 ne zaman başlıyor kaç gün sürecek?
Zilkade ayı ne demek 2022 ne zaman başlıyor kaç gün sürecek?
Fabrikada yaşandı! Arızalanan makineyi yaparken feci şekilde öldü
Fabrikada yaşandı! Arızalanan makineyi yaparken feci şekilde öldü