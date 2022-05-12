Rusya NATO kararına çıldırdı Kremlin'den tepki geldi Gerilim daha da tırmanacak!

NATO Rusya gerilimini daha da tırmandıracak adım geldi. Finlandiya NATO başvurusunu açıkladı Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.

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NATO'nun ilerleme politikasından rahatsızlığını sıklıkla dile getiren Rusya'yı çıldırtan adım geldi. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıklamasına Rusya'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit" olduğu belirtildi. Açıklamada, "NATO'nun genişlemesi Dünya'yı ya da Avrupa'yı daha istikrarlı yapmayacak" denildi.

Rusya uyarmıştı

Rusya daha önceden de NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i konuyla ilgili uyarmış. Bu durumun "yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağını belirtmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya, 1995'te Avrupa Birliği'ne üye olduğunda "resmen tarafsız" bir ülkeden "askeri olarak bağlantısız" konuma gelmişti.

NATO'dan olumlu yorum

Öte yandan Finlandiya'nın kararı ile ilgili NATO'dan da flaş bir yorum geldi. Yapılan açıklamada, "Finlandiya'nın üyeliğini hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirir. Finlandiya'nın üyelik başvurusu yapmaya karar vermesi halinde NATO içinde memnuniyetle karşılanacaktır, üyelik süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" sözlerine yer verildi.