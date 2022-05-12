Diyanet umre fiyatları 2022 kaç lira | Diyanet umre ücretleri güncel listesi

Şevval ayının başlaması ile kutsal topraklar Umre'ye yolculuklar 2 yılın ardından yeniden başladı. Umre'ye planları olanlar ise 2022 Diyanet Umre fiyatları kişi başı kaç para araştırmasına başladı. Peki, umreye gitmek için ne kadar gerekli? Umre ücretleri güncel 2022 listesi

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Koronavirüs vakalarının iyice azalmasının ardından 2 yıl aradan sonra Umre'ye seyahatler başladı. Suudi Arabistan umre ve hac kısıtlamasını kaldırdı. Ülkemizden umreye ilk kafile 10 Mayıs'ta yola çıktı. Umreye gitmek isteyenler ise fiyat araştırmaya başladı. Umre fiyatı ne kadar?

Diyanet umre fiyatları 2022 kaç TL | Diyanet umre ücretleri güncel:

Şevval ayı ramazan bayramının birinci gününde 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. Şevval ayı umre turları ise 10 Mayıs’ta yola çıktı.

Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir.

Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

2022-2023 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir.

Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir (1) yıl olan pasaport teslim edilecektir.

Şevval Ayı Umresi Mekke’de kalış süresi 7-8 gün veya gece, Medine’de ise 3-4 gün veya gece olmak üzere toplam 11 gün olarak planlanmıştır.

Şevval Ayı Umresinde 2,3 ve 4 kişilik odalar için kayıt yapılabilecektir.

Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir.

Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

Umre yolcusu, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca alınan/ alınacak tüm tedbir ve kurallara (aşı, pcr testi, karantina uygulaması, maske, mesafe, temizlik) uyacaktır.

Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Ülkemiz ve Suudi Arabistan makamlarınca istenen/istenecek aşı, Pcr test ücretleri yolcu tarafından karşılanacaktır.