Can Ataklı'nın kulağını kim çekti? Ataklı'dan bomba CHP ifşaları... Hadi Özışık yorumluyor...

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışma sürüyor... "AKP'den beter olabilirler mi?" diye soran Can Ataklı, CHP ile ilgili bomba ifşalarda bulundu...

Ekrem İmamoğlu’nun gezisini bahane ederek nefretlerini kusanları konuşmak lazım…

Ne dediler? Nagehan Alçı orada ne arıyormuş…

Gazetecilerin Nagehan Alçı üzerinden Ekrem İmamoğlu’na sarmasının arkasında bir şey var…

Can Ataklı mesela!..

“CHP, AKP’den beter olabilir mi?” diye sorup şunları söyledi: “Bugüne kadar hiçbir AKP’li benim çalıştığım kurumun patronlarını arayıp ‘Can Ataklı’ı atın’ demedi… Ama CHP’liler Genel Merkez dahil benim bildiğim 3 ya da 4 kez benim patronlarımı arayarak ‘bu adamı at’ dedi… Gücü elinde tutan AKP’den beter bunları yapacaksa bizim çok işimiz var. Çünkü bana yaptılar…”

Ekrem İmamoğlu’nun bu gezisi hayırlara vesiye oldu…

Can Ataklı çıktı bunları gümbür gümbür itiraf etti…

Böylece gerçek diktatörün ve gerçek dikta heveslilerinin kim olduğunu ortaya koydu…

Peki ne olmuştu?..

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu için TELE 1 ekranlarında Başakşeir Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurmuştu...

Hemen arkasından ekrana çıkan TELE 1’in sahibi Merdan Yanardağ “Bizde hem nalına hem mıhına vurmak yok” deyip Can Ataklı’ya “yapma” dedi…

Yetinmedi bir de “Can Ataklı o sözleri için özür diledi” diye yalan söyledi Merdan Yanardağ…

Oysa ki Can Ataklı o ana kadar özür falan da dilememişti!..

Hatta kendi Youtube kanalında Ekrem İmamoğlu’na verip veriştirmeye devam etmiş “Senin artık cumhurbaşkanı adaylığı hayalin bitti, balon patladı, bu belediyenin hiç bir hizmet yapmadığını muhalif isimler de anlatmaya başlayacaktır” dedi…

Ancaakkk…

Can Ataklı, bir gün sonra TELE 1 ekranlarında adeta süt dökmüş kuzuya dönmüştü…

Anlaşılan Can Ataklı’nın kucağını birileri fena halde çekmişti…

“Ben konuştum ama çok sert konuşmuşum..” diye günah çıkardı canlı yayında ama “özür falan da dilemedim” diye atarlandı…

Sonuç?..

Sonuçta Merdan Yanardağ, Can Ataklı’nın elinden sabah yaptığı programı alıverdi bir gece yarısı kararnamesiyle…