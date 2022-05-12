Turan Ergün kimdir aslen nereli kaç yaşında? Turan Ergün eski görevi neydi?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile yeri değişen isimlerden biri de Turan Ergün oldu. Turan Ergün Uşak valisi oldu. Bu gelişmenin ardından Turan Ergün merak konusu oldu. Peki Turan Ergün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turan Ergün evli mi eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 2022 yılı valiler kararnamesi ile yapılan atamalar ve görevden almaların olduğu Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede 10 ilin valisi görevden alınırken, 20 ilin valisi değişti. Turan Ergün Uşak valisi oldu. Bu gelişmenin ardından Turan Ergün merak konusu oldu. Peki Turan Ergün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turan Ergün evli mi eşi kimdir?

Turan Ergün kimdir?

1967 yılında Sinop'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlıklarında bulundu. 2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı. İçişleri Bakanlığınca inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere 1994 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye, 2009 yılında da 6 ay süreyle ABD'ye gönderildi.

2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora derecesi aldı. 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Turan Ergün, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla Uşak Valiliğine atandnı. Turan Ergün, evli ve 1 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.