Erkan Kılıç kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erkan Kılıç eski görevi neydi?

Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre Ahmet Ümit’in yerine Bolu Valisi Erkan Kılıç atandı. Peki Erkan Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Erkan Kılıç'ın eski görevi neydi? İşte Bolu yeni valisi Erkan Kılıç eşi ve çocukları

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Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile yeri değişen isimlerden biri de Bolu Valisi oldu. Bolu Valisi Ahmet Ümit görevden alınırken, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne atandı. Erkan Kılıç’ın Bolu Valisi olmasından sonra Erkan Kılıç kimdir? Erkan Kılıç nereli? Erkan Kılıç kaç yaşında? Bolu Valisi Erkan Kılıç hangi görevlerde bulundu? soruları bir hayli merak edilmekte. İşte Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın hayatı, biyografisi...

Erkan Kılıç kimdir?

Erkan Kılıç, 1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Küçükdere’de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1995-1996 eğitim-öğretim döneminde Sürmene Yazıoba Köyünde sınıf öğretmenliği yaptı. 1998 yılında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. 2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü. 2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişi, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi, 15.12.2015 - 15.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı, 18.07.2016 – 22.06.2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri, 23.06.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 19.08.2018 - 02.11.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.

Kılıç, 02.11.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında ‘Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi’ konusunda yüksek lisans çalışması yapmış olan Kılıç, İngilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babası olan Erkan Kılıç, 12 Mayıs 2022 Resmi Gazete kararına göre Bolu Valisi oldu.