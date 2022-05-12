Ev alımında faiz indirimi sonrası zam gelince Cumhurbaşkanlığı'na şikayet yağdı denetim kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan konut alımlarında faiz indirimi getirilmesi sonrası ev fiyatlarının uçuşa geçmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan denetim hamlesi geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut kredi faizlerinin yüzde 0.89'a inmesinin ardından satılık ilanlarındaki fiyat artışlarına karşı harekete geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlar için kredi faiz indirimi duyurusunun ardından ev fiyatlarında artış yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, yüksek kira ve fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar, tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor.

Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı'nın ani artışları engellemek için önlemler alacağı belirtildi. Buna göre, konut fiyatlarında denetim dönemi başlatılacak. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek ve önlemler alınacak.

Ayrıca, emlakçı odaları ile vergi dairelerinin işbirliği yaparak vergi kaybı ve kayıt dışılığı önlemeleri amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini duyurmuştu.