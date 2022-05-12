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LGBT çocuklarını 'normale' döndürmeye çalışmak yasaklandı!

LGBT çocuklarını 'normale' döndürmeye çalışmak yasaklandı!

Çocukları LGBT yönelimi olduğunu açıklayan ailelerin de başvurduğu 'dönüşüm terapisi' Yunanistan'da da yasaklandı. Tercihinin fiziksel ve ruhsal sonuçlarının analiz edildiği ve heteroseksüelliğe yönlendiren yöntem Avrupa'da bir bir yasaklanıyor. Çocuklarının normale dönmesi için bu yönteme başvuruyu kişi özgürlüğüne aykırı bulunuyor.

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Yunanistan parlamentosu, LGBTİQ+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklayan yeni yasayı onayladı.

Yunanistan, LGBTİQ+ bireylere yönelik cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğini erken yaşta bastırmayı amaçlayan 'dönüşüm terapisi' uygulamalarını yasakladı.

Yunanistan parlamentosunun onayladığı tasarıya göre, yasayı ihlal edenler para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tasarı, bu tür uygulamaların reklamına da yasak getiriyor

Psikologlar ve sağlık uzmanları, bu tür bir tedaviyi gerçekleştirmek için kişinin açık rızasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Hükümet ayrıca, büyük ölçüde muhafazakar bir ülke olan Yunanistan'da cinsiyet eşitliğini teşvik eden reformlar konusunda 2025'e kadar sürecek bir ulusal strateji taslağı hazırladı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu hafta parlamentoda verdiği demeçte, "Reşit olmayan bir çocuk farklı bir cinsel yönelim seçtiğinde ebeveynleri, bu çocuğun 'normale dönmesi' için sözde 'tedavilere' yöneliyordu. Bu yanlış bir yöntem" dedi.

Plevris, hükümetin ayrıca atipikal kromozomlarla doğan interseks bebeklere yönelik ameliyatları yasaklamayı planladığını da sözlerine ekledi.Kanada, Yeni Zelanda ve Fransa da bu yılın başlarında 'dönüşüm tedavisi'ni yasaklama kararı almıştı.

Dönüşüm terapisi nedir?
Dönüşüm terapisi (İngilizce: Conversion therapy), bireyin cinsel yönelimini psikolojik veya ruhsal müdahaleleri kullanarak eşcinsel veya biseksüelden heteroseksüele dönüştürmeyi uygulamalara verilen genel isimdir.

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