Bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20 bin liradan başlıyor!

Enflasyonun uçuşa geçtiği 2022 yazında tatil de nasibini aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20-25 bin lira olacağını söyledi.

Abone ol

Turizm sektöründeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20-25 bin lira olacağını söyledi.

Bu yılın turizm açısından rekorlar olmasa bile iyi tamamlanacağını dile getiren Bağlıkaya, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.

Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 2 yılı aşan pandemi sürecinin ardından baharın geldiği, tatil arzusunun arttığı bu dönemde vatandaşların tatile gitmelerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

24 ay taksit

Tatil kredisine ilişkin verilen bilgiye göre, Fibabanka ile TÜRSAB anlaşmasına katılım sağlayacak acenteler, TÜRSAB web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. 500 TL’den 50 bin TL’ye kadar tatil harcamalarını kapsayan tatil kredisi 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.