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Ankara’da yabancı uyruklu şahsın elindeki pompalı tüfek ateş aldı, patronu öldü

Ankara’da yabancı uyruklu şahsın elindeki pompalı tüfek ateş aldı, patronu öldü

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu M.M.'nin elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda patronu Ziya İpek vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden İpek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay dün saat 22.30’da Ankara’nın Altındağ ilçesi Hisar Caddesinde bulunan bir çantacıda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çantacıda çalışan yabancı uyruklu M.M. (16) pompalı tüfekle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş alması sonucunda dükkanda bulunan patronu Ziya İpek’in vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, İpek'in yakınları gözyaşına boğuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

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