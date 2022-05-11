İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletli polislerden biri şehit düştü

İSTANBUL Sultanbeyli'de şüpheli aracı kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Şehit olan polisin bir ay önce evlendiği öğrenildi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan şahsın yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı. Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki TIR'a çarpan polis motosikleti refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.