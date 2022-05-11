Maksut Feryadi şarkıları neler aslen nereli Maksut Feryadi evli mi, eşi kimdir?

Star TV'nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show'un konuklarından biri de Aşık Maksut Feryadi olacak. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Aşık Maksut Feryadi aslen Karslı ve 61 yaşında. Küçük yaşlarda bağlamaya gönül veren Maksut Feryadi kimdir, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Maksut Feryadi olacak. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Maksut Feryadi aslen Karslı ve 61 yaşında.

Halk Ozanı, Şair, Türk Halk Müziği sanatçısı. Asıl adı Maksut Koca. Aşık Maksut Feryadi ve Aşık Maksut Koca olarak tanınmıştır.

1961 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Sosgert (şimdiki adı Taşdere) köyünde doğdu. İlköğrenimi köyünde tamamladı. Olanaksızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdüremedi.

Küçük yaşlarda müziğe ve halk şiirine ilgi duymaya başladı. İlk bağlama derslerini babasından aldı. Sonrasında ise kendini geliştirdi. Önce yöresindeki, daha sonra ise başka bölgelerdeki birçok aşıkla tanıştı ve bilgisini pekiştirdi. Ancak asıl ustası ve mahlasını veren kişi ise Sosgertli Hicrani (1899-1978) oldu. Önceleri usta malı türküler de dile getiren Feryadi, zamanla kendi türküleriyle duyulmaya başladı.

Çeşitli etkinlik ve yarışmalarda, birincilikler de olmak üzere birçok ödül aldı. Ayrıca aşıklık geleneğe ve halk şiirine ilişkin söyleşi ve konferanslar vermesi için Harward Üniversitesi tarafından ABD’ye davet edildi.

1996 yılında kurduğu Halk Ozanları Kültür Evi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Feryadi, bugüne dek 15 albüm hazırladı. Bazı şiirleri ders kitaplarına aktarıldı.

Maksut Feryadi’nin şiirlerinin bir bölümü “Sular Yandı” (2007) adıyla yayınlandı. Ayrıca Birsen Gicili tarafından “Maksut Feryadi’nin Hayatı ve Çalışmaları” (1993) adlı bir lisans tezi hazırlandı.