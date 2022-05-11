Ukrayna'da ateşkes için 4'lü temas önerisi! Türkiye de katılacak

TÜRKİYE, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında insani temas grubu kapsamında bir görüşmenin olabileceğini açıkladı.

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TÜRKİYE, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin sağlanması için devrede. Diplomatik kaynaklar çatışmalar sürerken bir yandan da müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı. Sahada durum kötüleştikçe bu durumun da zorlaştığı değerlendirmesinde bulunan kaynaklar önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen önemli bir görüşmeye dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifi olduğunu aktaran kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu kapsamda görüşmeler devam edebilir. Taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabilir" dedi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca ateşkes müzakerelerinde güvenlik garantileri kısmına da dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesi (Rusya, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Fransa) ve ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu ülkelerin henüz taraflara henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar iki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakan düzeyinde de görüşmelerin olabileceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete de değinen kaynaklar iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade etti. Kaynaklar bakanların stratejik mekanizma toplantısında ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıkladı.

(TRT HABER)