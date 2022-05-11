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FIFA efsanesinde sona gelindi! Oyun sevenlere kötü haber

FIFA efsanesinde sona gelindi! Oyun sevenlere kötü haber

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan FIFA efsanesinde sona geliniyor. EA Sports, FIFA ile 20 yıllık video oyunu ortaklığını 2023 itibariyle sona ereceğini duyurdu.

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Electronic Art INC (EA) şirketi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile video-Oyun ortaklığını resmen sonlandırdığını duyurdu. Buna göre, FIFA 2023 oyunun çıkan son edisyonu olacak. Karar, FIFA yetkililerinin şirketten lisans hakları için 1 milyar dolar talep etmesiyle aylarca süren gergin müzakerelerin ardından geldi. 20 yıllık ortaklık, bu yıl Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra sona erecek.

Ortaklığın bitmesiyle birlikte EA, 300’ü aşkın işbirliği yaptığı firmayla birlikte geliştirdiği ‘EA Sports FC’ adlı interaktif bir oyun yayınlamayı planlıyor. Oyunun, 2023 yılında piyasaya sürülmesinin beklendiği de açıklandı. EA FC’de oyunculara gerçek hayattaki maçları izleme, Fortnite benzeri oyun içi etkinlikleri deneyimleme ve kullanıcılara daha geniş bir markalı oyun içi ürün yelpazesi sunma olanağının olacağı belirtiliyor. Ancak Dünya Kupası gibi büyük FIFA etkinlikleri oyuna dahil edilmeyecek. EA Sports hisseleri, haberlerin ardından öğleden sonra yaklaşık yüzde 3 düştü.

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