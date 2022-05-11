Kuruluş Osman Holofira kim oynuyor Duru Yazıcı kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 93. bölümü ile ekrana gelecek. Nefes kesen bölümlerin konusu kadar karakterler de seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam Usta Arius'un askerleri Holofira'yı kaçıracaklar. Peki tarihte Holofira kimdir, anlamı ne demek, Holofira hangi Tekfurun kızıdır? Kuruluş Osman Holofira'yı Duru Yazıcı oynuyor.

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ATV'nin tarih kokan, her bölümü ile nefes kesen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 93. bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Bu akşam diziye Holofira'nın kaçırılması damga vuracak. Bala ve Malhun Hatun tarafından kurtarılmaya çalışılacak olan Holofira kimdir, tarihte Holofira ne zaman öldü, Holofira hangi tekfurun kızıdır?

Yarhisar Tekfuru Mihalis’in kızı Orhan Gazi’nin eşi ve Birinci Murad'ın annesidir. Asıl adı Holofira’dır; Müslüman olduktan sonra Nilüfer adını almıştır. Orhan Gazi’yle tanıştığı sırada Bilecik Tekfuruyla nişanlıdır. Osman Gazi ve adamları tarafından düğün gününde kaçırılmıştır. İlk yabancı sultandır. Bursa yöresinde yaptırdığı camilerle ve hayır işleriyle çok sevilmiştir. Bursa’da bir ilçeye ismi verilmiştir. Kabri Söğüt’teki Orhan Gazi türbesinde bulunmaktadır.

1299 yılı Nisan ayının son günlerinde Kayı aşiretinin Söğüt ve civarında günden güne güçlenmesi karşısında şimdiye kadar birbirleri ile devamlı kavga halinde olan Rum tekfurları Türklere karşı artık ittifak yapma yollarını aramaya başladılar.

İlk olarak Bilecik tekfuru, Yarhisar tekfurunun güzelliği dillere destan olan kızı Holofira ile evlenerek akraba olacak ve bu suretle sağlam bir ittifak yapacaklardır. Bilecik tekfuru bu düğüne Osman Gazi ve arkadaşlarını da davet eder. Şayet Osman Gazi düğüne gelirse en hareketli bir anında üstlerine çullanıp onu esir alacaklardır. Bu günlerde Rum olduğu halde Osman Gazi’nin dostu olan ve Rum tekfurları arasında olan bitenleri Türklere haber veren Harmankaya tekfuru Mihal Bey Bilecik’tedir ve tekfurların bu hain planlarını hemen Osman Gazi’ ye haber vermiştir.

Kuruluş Osman 93. bölümde neler olacak: Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

Duru Yazıcı kimdir:

İpek Filiz Yazıcı hem işleri hem de özel hayatıyla dikakt çekiyor. Şu sıralar şarkıcı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncunun ailesi de merak ediliyor.

Aslen Trabzon Oflu olan oyuncu, daha önce annesini paylaşmış ve "güzelliğini annesinden almış" yorumları gelmişti.

Daha sonra kız kardeşini de paylaşan İpek Yazıcı, sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Kendisine inanılmaz derecede benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı'nın yaşı da sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Henüz 11 yaşında olan Duru Yazıcı'nın ablasına benzerliği ve doğal güzelliğine beğeni yağdı.