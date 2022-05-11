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Muharrem İnce'den çok net sığınmacı açıklaması

Muharrem İnce'den çok net sığınmacı açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Suriyeli sığınmacı tartışmalarına "Çözüm önerisi çok net. Esad’la barışacaksınız, başka çaresi yok. Benim cumhurbaşkanlığımda hemen barışacağız, masaya oturacağız. Şam’a büyükelçi atayacağım, Suriyelileri göndereceğiz." dedi.

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Bir dizi ziyaret yapmak üzere Hatay’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensupları ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu, komşusunda problem olursa yardım edeceğini belirten İnce, “Göç konusunda iktidarın da, muhalefetin de kafası karışık. Bizimki çok net. 2012 yılından beri açıklamalarım ortadadır. Bunlar başımıza bela olacak dedim, aynı noktadayım. Beka sorunu olarak görüyorum. Çözüm önerisi çok net. Esad’la barışacaksınız, başka çaresi yok. Benim cumhurbaşkanlığımda hemen barışacağız, masaya oturacağız. Şam’a büyükelçi atayacağım, Suriyelileri göndereceğiz. Van’dan itibaren de sınırlarımız delik deşik olmayacak. Kim oradan geçmesine izin veriyorsa hesap verecek. Memleketin hudutları yolgeçen hanı değildir. Ana muhalefetin de raporları ortada. Sokağa bakıyorlar millet istemeyince hemen çark ediyorlar. Öbür filme geçiyorlar, çizgin net olacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşusunda bir problem olursa komşularına yardım eder. Ama misafirlik fazla uzamayacak, her şeyin zamanı var, zamanı geldi mi gideceksin. Sığınabilirsin, yardım da ederiz ama göndereceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflerinin yüzde 50+1 oy almak istediğini belirten İnce, “Seçimlerde hedefimiz yüzde 50+1 oy almak istiyoruz. Zafer bilinmez, sefere çıkılır, zafer ya nasiptir, biz sefere çıkıyoruz. Biz doğruları söylediğimize inanıyor, ilkeli siyaset yapıyoruz. Duruşum hep netti. Yepyeni bir parti başarabilir mi diye düşünüyor ama bunun çok örnekleri var. Bu muhalefet hiçbir şey üretmemeye devam etsin millet yeni bir seçenek arayacak. Buna inanıyorum” diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısının ardından parti binasının açılışını yaptı. Daha sonra ise Antakya’da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

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