300 medya kuruluşuna Google ödeme yapacak! Anlaşma imzalandı

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Google, Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapmaya karar verdi.

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Google Avrupa’da 300’den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti… ABD merkezli Alphabet’in bünyesinde olan Google, Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda’daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacağını açıkladı.Reuters haber ajansının aktardığı özel haberde, platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olmak için başvuru yapmasını kolaylaştıracak bir düzen geliştirileceği de kaydedildi.



Google ve diğer online platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına telif vermek için 3 yıl önce AB’nin telif yasasına uyma kararı almıştı. Medya kuruluşları Google’ın içeriklerini ücretsiz olarak kullanmakla suçlamıştı. Google’ın haber ve yayın ortaklığından sorumlu direktörü Sulina Connal, “Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda’da 300’den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık” dedi. Yayın kuruluşlarına ne kadar ödendiği belirtilmedi.