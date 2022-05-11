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Apple duyurdu! 20 yıllık macera sona erdi: Artık üretmeyecek

Apple duyurdu! 20 yıllık macera sona erdi: Artık üretmeyecek

Apple, son iPod modeli olan iPod Touch'ın üretimini durdurdu. Apple yaptığı açıklamada "iPod'un ruhu bugün hâlâ yaşıyor. iPhone'dan Apple Watch'a, tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik" diyerek iPod'un 20 yılı geçen macerasını sonlandırdı.

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Apple, müzik dünyasına kazandırdığı iPod’un üretimine son vermeye karar verdi. Apple’ın Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Greg Joswiak yaptığı açıklamada “Müzik her zaman Apple’daki özümüzün bir parçası olmuştur ve onu iPod’un yaptığı şekilde yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştırmak sadece müzik endüstrisini etkilemekle kalmadı, aynı zamanda müziğin nasıl keşfedildiğini, dinlendiğini ve paylaşıldığını yeniden tanımladı. Bugün, iPod’un ruhu hâlâ yaşıyor. iPhone’dan Apple Watch’a kadar tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik. Ve Apple Music, uzamsal ses desteğiyle sektör lideri ses kalitesi sunuyor; müziğin keyfini çıkarmanın, keşfetmenin ve deneyimlemenin daha iyi bir yolu yok.” denildi. Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod Touch’ı satmaya devam edeceğini söylüyor.

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