Ali Babacan'ın katılacağı DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce izin verildi sonra yasaklandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıkladı. DEVA Partisi'nin mitingine önce izinv erildiği sonra ise yasak getirildiği ortaya çıktı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, “Gaziantep’teki mitingimizi, Demokrasi Meydanı’nda yapmak için Valilik’ten talepte bulunuyoruz. 29 Nisan’da Vali ‘Uygun’ notunu düşüyor. Arkadaşlar Antep’e duyuruyor. Ses getiriyor. 2 Mayıs’ta ‘Uygun’un yanına ‘değil’ eklemişler. Kimden ne telefon aldınız?” mesajını paylaştı.

'Yüzüme söyleyin'

Ali Babacan, sözlerine “Beştepe’ye sesleniyorum. Boşuna valilere baskı yapmakla uğraşmayın. Ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin” şeklinde devam etti.