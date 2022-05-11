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İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafları nasıl karşılandı? İBB'den dikkat çeken cevap

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin masrafları nasıl karşılandı? İBB'den dikkat çeken cevap

Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte yaptığı Karadeniz gezisinin masrafları tartışılıyor. İBB'den "Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadı" açıklaması gelirken yetkililer, “Masraflar ne şekilde karşılandı?” sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte yaptığı; Rize, Artvin ve Trabzon gezileri siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turuna davet ettiği bazı gazetecilerle çektirdiği fotoğraf olay yaratırken, özellikle muhalefet cephesindeki bazı isimler İmamoğlu'na tepki göstermişti.

Gezi masrafı nasıl karşılandı?
Gelen eleştiriler gündemdeki yerini korurken, şimdi de söz konusu gezi için 'kamu kaynağı kullanıldı' iddiası gündem oldu.

İBB'den açıklama
İBB yetkilileri, DW Türkçe’nin "Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?” sorusuna, “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” sözleriyle yanıt verdi.

Habere göre yetkililer, “Masraflar ne şekilde karşılandı?” sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.

Avukat Aydın Egemen'in, gezide 'kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda' bulunulmuştu.

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