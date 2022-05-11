AK Parti'den muhalefete Suriyeli tartışması tepkisi: Maşa arıyorsan aynaya bak

Suriyeli sığınmacıların gönderilme tartışmasında muhalefete tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Muhalefet partilerinin Suriyelileri katillere teslim etmeyecek bir projeleri var mı?" diye sordu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılarla ilgili polemik konusunda "Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Çelik, şunları söyledi:



Sığınmacılar sınırımızdan 30 km boyunca güvenli bölge oluşturulsaydı ne Türkiye’ye geleceklerdi ne Batı’ya gitmek isteyeceklerdi. Obama yönetimi zamanında bunu istemedi. Bu insanlar ölümden kaçarak Türkiye’ye geldi.

Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin Suriyelileri katillere teslim etmeyecek bir projeleri var mı?

Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisini Esad yönetimiyle ilgili düşünmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu rekabet siyaseti değil husumet siyaseti anlayışı görüyor. Kendisi maşa arıyorsa aynaya bakmalıdır.

Türkiye Azeri kardeşlerimizin mücadelesini desteklerken birileri çıktı Türkiye cihatçıları gönderiyor dedi.