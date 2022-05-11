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Telefonda 'Ben emniyet amiriyim seni dolandırıyorlar' diyenlere kandı karakola koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Telefonda 'Ben emniyet amiriyim seni dolandırıyorlar' diyenlere kandı karakola koştu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir şahıs kendisini emniyet amiri olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 158 bin lirasını kaptırmak üzereyken telefon kulağında karakola gidince dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Alaattin Yıldırım, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada çalan telefonuna bakan Yıldırım, "Ben emniyet amiriyim. Seni dolandırıyorlar. Senin adına camilerden ve hayırseverlerden 700 bin lira toplanmış. Bu para FETÖ’cülere verilmek üzere Amerika’ya gönderildi. Eğer bize yardım edersen suçluları yakalarız" diyen dolandırıcının sözlerine kandı. Bankaya giderek kendisine verilen İban numarasına 158 bin lira para aktaran şahıs, son anda şüphelenince telefon kulağında koşarak Yusufeli İlçe Emniyet Amirliği'ne gitti.

Banka tarafından bloke edildi
Polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan ve yaptığı EFT'sine banka tarafından bloke konan şahıs, 158 bin lirasını karşı hesaba geçmeden kurtardı.

Alaattin Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başıma talihsiz bir olay geldi. Kayıtlı olmayan bir numara aradı. Arayan 'Ben emniyet amiriyim. Yusufeli’nde camilerden ve hayırseverlerden senin adına 700 bin lira para toplanmış, FETÖ’cülere Amerika’ya gönderilmiş. Bu suçluları yakalayabilmemiz için senin yardımına ihtiyacımız var' dedi. Bana bir İBAN numarası ve isim verdi. 'Senin bankadaki bütün hesapların bloke edildi. Senin hesabına seri numaraları kayıt adilmiş para yatırıldı. Sen o parayı çekeceksin bize vereceksin bizde suçluları yakalayacağız' dedi. Sivil memurların beni 300 metreden takip edeceklerini söyledi. 158 bin 700 lirayı verilen İBAN ve isime aktardım. Bana makbuzu whatsapptan göndermemi istedi. Benimde internetim olmadığı için amcamın oğlundan internet paylaşımını açmasını istedim. Amcamın oğlu beni uyardı sen dolandırılıyorsun. Ben kuşkulanınca koşarak ilçe merkezinde polis karakoluna geldim. Gelir gelmez Allah razı olsun polis arkadaşlardan hepsi ilgilendi. Dolandıran kişi sürekli arıyordu. Bir memur telefonumu alarak onu meşgul etti, diğer polis memuru ise bankaya giderek havaleyi durdurdu. Polis memurlarının yardımıyla ben paramı bankadan geri aldım. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmemesin böyle bir durumda hemen polis yada jandarma ekiplerine haber verin benim düştüğüm duruma düşmeyin” ifadelerini kullandı.

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