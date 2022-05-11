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Petrolün varil fiyatı bugün kaç lira oldu? Benzin ve motorine indirimi dolar yedi

Petrolün varil fiyatı bugün kaç lira oldu? Benzin ve motorine indirimi dolar yedi

11 mayıs 2022 çarşamba günü saat 10.00 itibariyle brent petrolün varil fiyatı 105 dolarda. Petrol fiyatları düşürken benzine dolar 15 liranın üstüne çıktığı gerekçesiyle zam gelmişti. Petrol fiyatları dün yüzde 10 oranında değer kaybetti. Petrolün varil fiyatındaki düşüş benzin ve motorine dolar 15 liranın üstüne çıktığı için yansıtılmadı.

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Pazartesi günü 112 dolar olan petrolün varil fiyatı salı günü yaşanan düşüşle birlikte dün 102 dolara kadar gerilemişti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün 105,16 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,28 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 105,55 ile 108,74 dolar aralığının direnç, 102,36 ile 99,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Bugün petrol fiyatlarındaki yükselişte küresel petrol arzında yaşanan belirsizlikler etkili oldu. 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanlarının, küresel petrol talebinde toparlanma yaşandığında, bazı üretici ülkelerin üretim kapasitelerindeki düşüş nedeniyle ihtiyacı karşılamakta zorlanabileceklerine ilişkin açıklamaları piyasalarda arz endişelerine yol açtı. Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn da Rus yayın kuruluşu Sputnik'e verdiği demeçte, ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söyledi.

Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi. 

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİMİ DOLAR YEDİ

Petrol fiyatlarında salı günü yaşanan büyük düşüş, Türkiye'de dolar kuru fırladığı için benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıtılmadı. Benzin fiyatlarına petrol fiyatlarının yüzde 10 oranında düştüğü gün 78 kuruş zam geldi. 

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