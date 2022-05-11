Mustafa Tekin Ve Şahin Duman'dan Predicomm’un Geleceğine İlişkin Açıklama Geldi! “Takılıp Kalmayacağız”

Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Mustafa Tekin bilişim alanında kendini geliştirmiş bir isim. Yazılım ve IT alanında teknik bilgisi yüksek olan Mustafa Tekin girişimci ruhuna inandığı Şahin Duman ile önemli bir adım atıyor ve Predicomm macerası Londra'da başlıyor.

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Peki, bugün her yaptığıyla merak edilen ve dikkat çeken isimlerden olan Mustafa Tekin ve Şahin Duman’ı özel kılan ne? Hangi sektörlerde faaliyetlerini sürdürecekler? Predicomm’un büyüme hedefleri arasında neler var? İşte şirket ve kurucuları hakkında merak edilen tüm detaylar

Profesyonel Ortaklığa Geçiş Nasıl Başladı?

Mustafa Tekin yazılım alanında kendine güvenen bir isim olarak Şahin Duman’a bir teklifte bulundu. Bu teklifle birlikte her şey başladı ve Londra'da soluğu aldılar. Kısa sürede Predicomm’u bir marka haline getiren ikili şu anda 250'den fazla müşteriye hizmet veriyorlar. Çok geniş ve konforlu Showroom ve ofise sahip olan ortakların yazılım ekibinin çoğu ise Türkiye'de bulunuyor. Şirketin yükselişi büyük adımlarla ilerlerken kısa sürede farklı hizmet sektörlerinde de yer alacaklarını belirtiyorlar.

Türkiye'den yatırımcı olarak işletme kurmak isteyenlere danışmanlık ve yazılım çözümleri sağlayan şirket yalnızca bu sektörde takılıp kalmayacaklarını belirterek hizmet sektörü için geniş bir altyapı çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Bu yola başlarken üçüncü bir ortak arayışında olduklarını ve bir yatırım ortağına ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Ancak ortak bulamadıklarını belirten Mustafa Tekin ve Şahin Duman bugün geldikleri noktada iyi ki de bulamamışız ve kendi gücümüz ile bu şirketi kurmuşuz diyorlar.