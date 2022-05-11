Coca Cola zammı olay oldu! 2.5 litre cola 20 lira oldu sosyal medya bunu konuşuyor

TÜRKİYE'de artan enflasyon zam sağanı yarattı. Bu kez coca cola fiyatlarına zam geldi. 2,5 litre kolanın fiyatı 20 TL olunca zam sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Geçen günlerde tütün ve tütün ürünleri, alkol ve süt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 10 liranın üstüne çıkmıştı. Coca Cola artan enflasyon sebebiyle ürünlerine yüzde 33 zam yapma kararı aldı. Yeni zamla birlikte 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL oldu.

Sosyal Medyada TT oldu

Coca Cola'nın 5 ay sonra yeniden ürünlerine zam yapması sosyal medyada TT listesine girdi.