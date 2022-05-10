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Pegasus çalışanı Kadir Gecesi'nde haddini aşmıştı! Başsavcılık karara itiraz etti

Pegasus çalışanı Kadir Gecesi'nde haddini aşmıştı! Başsavcılık karara itiraz etti

Kadir Gecesi'nde dini değerlere hakaret ederek içkili fotoğraf paylaşan Pegasus Hava Yolları çalışanı hakkında savcılık tutuklama talep etti. Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Başsavcılıktan itiraz geldi.

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Kadir Gecesi, kişisel sosyal medya hesabından, "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Pegasus Hava Yolları çalışanı O.T., emniyet ifadesinin ardından savcı tarafından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak talebi reddederken adli kontrol kararı verdi.

Başsavcılıktan itiraz
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Fotoğrafın paylaşılmasının hemen ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı O.T. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmıştı. Pegasus da kabin memuru çalışanının işine son vermişti.

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