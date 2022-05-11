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Kinder skandalının ardından şimdi de bebek mamalarında büyük kriz

Kinder skandalının ardından şimdi de bebek mamalarında büyük kriz

KİNDER ürünlerindeki salmonella bakterisi krizinin ardından şimdi de ABD'de pek çok eyalette bakteriyel enfeksiyon neden olan bebek maması krizi başladı. Piyasadan toplatılmasıyla tedarik krizi yaşanmaya başladı.

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Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) "gece gündüz" çalıştığını bildirdi.

Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin ( Fda ) "gece gündüz" çalıştığını bildirdi.

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.

Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, " Fda, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Fda'in bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığını korumak için Abbott'ın ürettiği mamaları toplattığına işaret ederek söz konusu krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Bebek mamasında kota uygulaması
Target, CVS ve Walgreens gibi ABD’deki en büyük perakendeciler ve eczane zincirleri, arz açığı nedeniyle bebek maması satışlarına kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Kısıtlamalar, Amerika'nın en büyük bebek maması üreticilerinden Abbott Laboratories'in Similac marka mamayı, bazı bebeklerde bakteriyel enfeksiyona neden olduğu şikayetleri üzerine Şubat ayında piyasadan çekmesi üzerine geldi. Mama, şirketin Michigan eyaletinin Sturgis kentindeki fabrikasında imal ediliyordu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) şikayetlerin soruşturulduğunu bildirdi. Bakteriyel enfeksiyon şikayetleri arasında dört Cronobacter sakazakii enfeksiyonuyla bir Salmonella Newport enfeksiyonu bulunuyor. Mart ayında Abbott'un Michigan eyaletindeki fabrikasında yapılan denetlemede kalite kontrolla ilgili bazı sorunlar olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Eczane zinciri CVS, elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada, geçen ay gerek şubelerindeki satışlarda gerekse internet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınabilecek bebek maması miktarını üç adetle sınırlandırdığını açıkladı. Bir diğer eczane zinciri Walgreens de Mart ayı başında benzer bir kota uygulamasına başlamıştı.

Süpermarket zinciri Kroger sattığı bebek maması miktarını müşteri başına dört kutuyla sınırlandırırken Target, haftalardır internet üzerinden yapılan bebek maması satışlarına kota uyguluyor.

Bebek maması üreticisi Abbott, geçen ay yaptığı açıklamada, Similac marka ürünlerin piyasadan çekilmesinden sonra satışı askıya alınan kısıtlı miktarda besin ürününün piyasaya sürüleceğini bildirmişti. Şirketten yapılan açıklamada piyasaya sürülen hiçbir üründe bakteri tespit edilmediği kaydedilmişti.

Abbott'un piyasaya sürmeye hazırlandığı ürünler arasında Calcilo XD, Cyclinex®-1 ve 2 ve ProViMin ile Similac PM 60/40 bulunuyor. Şirket, bu ürünlerin piyasadan geri çekilen markalar arasında yer almadığını bildirdi.

FDA, 6 Mayıs’ta ise Abbott'un standart ürün testleri yaptığını ve ileri seviye testleri, ürünleri piyasaya sürmeden önce tamamlama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Ancak bu testlerin daha uzun sürmesi nedeniyle FDA, acilen hayati öneme sahip besin ürünlerine ihtiyacı olanlar için bu mamaların piyasaya sürülmesine izin verdiğini bildirdi.

Abbott, konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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